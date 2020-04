Sala slot abusiva in una baracca: 110mila euro di multa per il proprietario

NAPOLI – Nell’ambito dei controlli anti-Covid organizzati dal comando della Polizia Municipale, gli agenti dell’unità operativa Investigativa centrale e dell’unità operativa Scampia sono intervenutoi in via Toscanella dove si è rilevata la presenza di una costruzione abusiva in legno di circa 15 metri quadrati, allestita in area privata e quindi non visibile direttamente dalla strada, al cui interno erano state installate 10 macchinette videopoker e slot totalmente abusive.

Il continuo movimento di persone che si recavano nella sala giochi, in particolare in questo periodo di lockdown ha insospettito i vigili urbani. La costruzione in legno totalmente abusiva, i video terminali illeciti e con schede contraffatte e la somma di denaro ammontante ad oltre 5000,00 Euro, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo; il gestore dell’attività, R. M., 56 anni, è stato denunciato e gli sono stati notificati verbali amministrativi per oltre 110mila euro.

Tutti gli avventori identificati all’interno della sala giochi sono stati verbalizzati e segnalati alla Asl Na1 che provvederà a notificare loro l’obbligo di permanenza domiciliare disposta dalle Ordinanze Regionali.

COMUNICATO STAMPA

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui