Sanificatore donato al San Giuliano, Giuseppe Puglia: “Qualche politico voleva prendersi i meriti”

GIUGLIANO – In occasione della donazione di un sanificatore d’ambiente all’ospedale San Giuliano da parte dell’azienda VITHA GROUP SPA, di cui abbiamo parlato QUI, riceviamo e pubblichiamo una nota del supervisore per la Campania Giuseppe Puglia:

la donazione è solo ed esclusivamente una donazione volontaria di imprenditori locali nata dalla volontà di aiutare i Presidi Ospedalieri locali Campani dell’area Napoli Nord e rendere l’aria degli stessi purificata, respirabile e sanificata. La donazione ancora sottolinea non ha colori politici sebbene qualche politico locale abbia tentato di intromettersi e prendersi i meriti di tale iniziativa. Questo è molto triste perché ciò non dovrebbe mai succedere in quanto non fa altro che sfiduciare le belle iniziative che nascono dall’Amore dell’uomo per l’uomo e per la propria terra. Noi però confidiamo nell’intelligenza del cittadino che sicuramente avrà ampiamente compreso che una così bella iniziativa non si potesse macchiare associandola ad un’iniziativa politica.