Sant’Antimo – Caivano, ritiro e graduatorie dei buoni spesa: caos all’esterno delle sedi comunali

SANT’ANTIMO/CAIVANO – Assembramenti a Sant’Antimo e Caivano, tra ieri ed oggi, per i buoni spesa. La prima situazione, rischiosa per l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, si è verificata ieri all’esterno del Comune di Sant’Antimo dove centinaia e centinaia di persone hanno preso d’assalto gli ingressi del Municipio. Il motivo di tale assembramento era dovuto al ritiro dei buoni spesa, i quali avrebbero dovuto essere consegnati ai cittadini presso il proprio il domicilio ma in seguito ad un guasto tecnico del veicolo incaricato delle consegne l’amministrazione ha comunicato alla cittadinanza di dover ritirare i buoni pasto presso gli uffici del Municipio.

Come mostrano le immagini che ci hanno inviato e quelle di NanoTv, l’esterno del Municipio era completamento invaso dai cittadini ed ogni protocollo di sicurezza, stabilito dai decreti anti-covid, è stato così violato.

Nella giornata del 23 aprile sempre a Sant’Antimo ci sono stati nuovi assembramenti all’esterno degli uffici postali, mentre in altri comuni, come Afragola, i cittadini hanno affollato agli ingressi dei Municipi per la questione buoni spesa.

“Siamo sconcertati, è inammissibile che si sia potuta creare una situazione del genere in questo preciso momento storico. È stato un grave atto di irresponsabilità, in questo modo si è messo in pericolo la salute di tutti quei cittadini che sono andati a ritirare i buoni spesa e, ovviamente, di tutti gli altri. Siamo di fronte a qualcosa di molto grave, non è uno scherzo, così si rischia fortemente di far aumentare il numero dei contagi e per questo noi chiediamo che Il Commissario Prefettizio di Sant’Antimo venga rimosso dal suo incarico, le sue scelte in questa situazione possono aver fatto diffondere il virus e creato dei focolai a Sant’Antimo, occorre un provvedimento in tempi celeri. ”- sono state le dichiarazioni del Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli.

GUARDA IL VIDEO DEL CAOS ALL’ESTERNO DEL COMUNE DI SANT’ANTIMO (FONTE: NANOTV)

STESSA SITUAZIONE OGGI A CAIVANO

Dopo la pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto ai buoni spesa anche gli uffici delle politiche sociali del Comune di Caivano sono atte prese d’assalto dai cittadini. Come raccontato da un servizio de Il Giornale di Caivano, la cattiva gestione da parte dell’amministrazione comunale, nell’assegnazione e nella distribuzione dei buoni spesa, ha generato un pericolosissimo accalcamento di persone all’esterno degli uffici delle politiche sociali.

“E’ la stessa situazione accaduta nel comune di Sant’Antimo. Una così totale mancanza di organizzazione e di buon senso ci fa restare senza parole. Quello accaduto a Caivano è qualcosa di davvero molto grave, c’è il fortissimo rischio di aver creato nuovi focolai del virus e per questo abbiamo avviato un‘indagine per capire di chi siano le responsabilità di ciò che è accaduto. Se le responsabilità da parte dell’amministrazione fossero confermate allora chiederemo la rimozione del commissario straordinario di Caivano e chiediamo alla Regione Campania un provvedimento che possa drasticamente ridurre il pericolo di nuovi contagi a Caivano e nei comuni limitrofi.” – ha dichiarato il Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli.

Entrambe le città a nord di Napoli, adesso, sono a rischio zona rossa. La decisione potrebbe arrivare nelle prossime ore.

GUARDA IL VIDEO DEL CAOS ALL’ESTERNO DEL COMUNE DI CAIVANO (FONTE: IL GIORNALE DI CAIVANO)