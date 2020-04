Sant’Antimo, caschi bianchi chiudono autolavaggio e punto vendita di uova pasquali non autorizzati

SANT’ANTIMO – Settimana intensa per la Polizia Locale di Sant’Antimo, i cosiddetti “caschi bianchi”, diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli. Intensificate le attività di controllo e monitoraggio del territorio finalizzate al rispetto del Decreto Legge n.19 del 25 marzo 2020 e delle Ordinanze del Presidente della Regione Campania, disposti controlli a tappeto su tutto il territorio, numerose le attività controllate,vari gli interventi per evitare assembramenti di persone per garantire le distanze, controllati numerosi veicoli e cittadini con relativa autocertificazione.

Elevate numerose sanzioni, da euro 400,00 a 3000,00, a carico di cittadini che si sono spostati dalla loro residenza senza giusta motivazione, qualche cittadino proveniente da comuni distanti era in zona per acquistare vino,un altro il cellulare,quattro persone

erano presenti su un cantiere non stavano lavorando ma erano li senza motivazione , un signore da Napoli ha asserito di essere venuto per accompagnare una amica della zona a fare dei servizi, e tanti altri che senza giustificazione si sono mossi dal loro comune di residenza, Nell’ambito dei controlli generali volti a contenere il contagio del coronavirus la Polizia Locale diretta personalmente dal Comandante Piricelli in una strada laterale al corso principale, ha constatato che una attività di autolavaggio in dispregio alle norme di contenimento del Covid-19 era aperta.

Dagli accertamenti di rito,e dalla relativa ispezione e controllo documentale è risultato che l’attività era in esercizio priva delle dovute autorizzazioni ambientali per lo scarico delle acque reflue ed impatto acustico ai sensi del dlgs 152 del 2006. Immediatamente l’esercizio è stato posto sotto sequestro di Polizia Giudiziaria, il titolare è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria e sanzionato per non aver rispettato la chiusura. In una strada a pochi passi da Piazza della Repubblica gli agenti della Polizia Locale diretti personalmente dal Comandante Piricelli hanno chiuso una attività di vendita di uova di Pasqua in esercizio, priva della necessaria SCIA . Il titolare è stato sanzionato per Euro 5000,00.

TUTTE LE FOTO: