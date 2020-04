Sant’Antimo, distributore senza alcuna autorizzazione: scatta il sequestro

SANT’ANTIMO – La Polizia Locale di Sant’Antimo diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli,sempre in prima linea con i suoi uomini, ha posto una grande attenzione sulla problematica afferente la “ Terra dei Fuochi “ che va ad aggiungersi al grande lavoro che si sta ponendo in essere per combattere il grave fenomeno del “ Coronavirus “. Da Maggio 2019,periodo in cui Il Comandante Piricelli si è insediato come Comandante della Polizia Locale di Sant’Antimo,ad oggi non si ha più contezza di quanti siano i sequestri di Polizia Giudiziaria effettuati per nei confronti di attività abusive in esercizio.

Sant’Antimo è un Comune situato a Nord Napoli ubicato in un’area geografica dove vi è un’alta densità abitativa. Il Comandante Piricelli sin da subito ha messo al primo posto i cittadini,la tutela della salute ed in particolare la lotta al fenomeno dell’inquinamento ambientale,cosidetto “Terra dei Fuochi” problematica che negli ultimi anni sta affliggendo alcuni territori rendendoli molto fragili ed esponendo i cittadini a potersi ammalare.

Gli agenti della Polizia Locale diretti personalmente dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli impegnati nel reprimere ogni forma di abuso ai danni dell’ambiente,in pieno centro a pochi passi dalla casa comunale hanno effettuato un controllo ad un distributore di carburanti operante da tempo,dagli esiti degli accertamenti l’attività è risultata essere operante in dispregio alle normative vigenti in materia, in dispregio al D.lgs. N152 del 03 aprile 2006, privo dell’Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico delle acque reflue e l’emissione in atmosfera .Dopo gli accertamenti di rito la Polizia Locale ha posto sotto sequestro di polizia giudiziaria l’attività.

Il titolare è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. Si allarga a macchia d’olio l’indagine della Polizia Locale che allo stato ha riguardato vaste aree ricomprese nel contesto urbano.

