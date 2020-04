SANT’ANTIMO – In giro senza valido motivo: multa e quarantena per 14 giorni. La Santa Pasqua e la Pasquetta 2020 saranno difficili da dimenticare. Non si fermano i controlli da parte della Polizia Locale di Sant’Antimo diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli. Intensificate le attività di controllo e monitoraggio del territorio finalizzate al contenimento del contagio da Covid -19 . Una Pasqua e lunedì dell’Angelo rigoroso per tutti, come previsto dagli atti emanati,ad eccezione delle farmacie parafarmacie giornalai nessuna attività è stata autorizzata ad aprire. Numerosi i veicoli controllati durante la giornata, nonché le persone e relative autocertificazione. Nella maggior parte dei casi i cittadini hanno rispettato la norma , la Polizia Locale ha comminato sanzioni ad un tabaccaio accompagnato da una signora perché in dispregio alle normative vigenti provenendo da altro comune si è recato a Sant’Antimo per ricaricare il distributore automatico delle sigarette.

I trasgressori sono stati segnalati al reparto epidemiologico dell’Asl Na2 per i 14 giorni di quarantena. Tra le attività svolte sono stati elevati verbali al codice della strada.