Saviano, folla al corteo funebre del primo cittadino: multe per sindaci e consigliere regionale

SAVIANO – Sanzioni amministrative per aver violato le norme anticontagio sono state notificate al sindaco di Nola, a quello di Ottaviano, al consigliere regionale Pasquale Sommese per aver partecipato al corteo funebre per il primo cittadino di Saviano Carmine Sommese, morto a 66 anni per coronavirus. Dopo che centinaia di persone sabato sono scese per strada per le esequie, il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha disposto la quarantena per il comune.

Sono stati due, inoltre, i momenti che sono al vaglio degli investigatori. Le soste in effetti sono state due sia nel comune di Saviano che presso l’ospedale di Nola, dove il carro funebre proveniente dall’ospedale di Avellino si è fermato per alcuni minuti per un ulteriore saluto da parte di tante persone che si erano radunate nonostante il periodo di contagio.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK