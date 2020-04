Scappa all’alt della Polizia: arrestato napoletano. Aveva 2 grammi di hashish

By redazione

E’ stato anche sanzionato per aver violato le norme finalizzate a contenere il contagio da Covid19

NAPOLI – Ieri pomeriggio gli agenti di Polizia del commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, hanno intimato l’alt in via Pigna, nei pressi della rampa della tangenziale, ad una persona a bordo di un’auto che procedeva ad alta velocità.

Il conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia e si è dato alla fuga ma è stato rintracciato in piazzetta Durante dove, nel suo appartamento, sono stati rinvenuti 2 grammi di hashish. G.T., 35enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale, detenzione di sostanze stupefacenti e sanzionato per aver violato le norme finalizzate a contenere il contagio da Covid19.

COMUNICATO STAMPA

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui