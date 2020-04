“Scendiamo in strada, facciamo una rivolta”: denunciato a Napoli per istigazione a delinquere

NAPOLI – Stamattina gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato hanno accertato che su un noto social network era stato pubblicato un video in cui un uomo incitava i residenti del quartiere Forcella “a scendere in strada per fare una rivolta” allo scopo di disobbedire alle prescrizioni previste per arginare la diffusione epidemiologica da Covid-19.

I poliziotti hanno rintracciato l’autore, G.C., 34enne napoletano con precedenti di polizia, e lo hanno denunciato per istigazione a delinquere.