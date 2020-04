By redazione

Sono state le due ragazze con cui erano in casa a lanciare l’allarme

Si incontrano per un festino: 18enne e 19enne morti per una sospetta overdose

LECCO – Un 18enne e un 19enne sono morti in casa a Colico, nel Lecchese, a causa di una sospetta overdose da stupefacenti, durante un ritrovo tra giovani. Il 18enne abitava a Piantedo, in provincia di Sondrio, mentre l’amico era di Sorico, nel Comasco. I due si erano trovati nell’appartamento di Colico con due amiche, che sono state accompagnate nella caserma dei carabinieri della cittadina per essere ascoltate su quanto accaduto.

La ricostruzione – Sono state proprio le due ragazze a lanciare l’allarme, secondo quanto scrive il “Corriere della Sera”. I giovani si sarebbero incontrati per un festino a base di alcol e droga, nella casa di uno di loro, in pieno centro a Colico. Al loro arrivo, i soccorsi hanno tentato di rianimare i due giovani, ma senza successo. Sembra che le due amiche abbiano dichiarato di aver assunto metadone e di essersi poi addormentate. Al risveglio si sarebbero accorte che i due ragazzi stavano male. Inizialmente avrebbero pensato a una fuga di gas e chiamato i vigili del fuoco. Poi l’allarme ai sanitari, che però non hanno potuto fare nulla.

TGCOM24