“Siamo della Napoli Servizi”: è una truffa, entrano in casa e rubano

NAPOLI – A Napoli è stata escogitata l’ennesima truffa: dei malintenzionati spacciandosi per operatori della “Napoli Servizi” si introducono negli appartamenti con la scusa di dover effettuare delle verifiche amministrative. È stata la stessa società “Napoli Servizi” a lanciare l’allarme su segnalazione di diversi cittadini.

“Purtroppo siamo di fronte ad un fenomeno che diventa sempre più frequente, soprattutto durante questa emergenza sanitaria. È davvero vergognoso ed ignobile che degli individui si approfittino della disponibilità e del buon animo delle persone perbene, soprattutto degli anziani, per raggirarle e derubarle. Invitiamo la cittadinanza a fare attenzione e a non aprire la porta a chi si presenta come “Napoli Servizi” ma a segnalarli alle forze dell’ordine o al numero 081/198 11900. Le persone perbene vanno protette, dobbiamo, invece, attaccare senza sosta i delinquenti e spedirli per farli restare in galera.” -ha dichiarato il Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli.

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui