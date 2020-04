Sorpreso con oltre un chilo di cocaina: ai domiciliari 33enne di Mugnano

CASTEL VOLTURNO/MUGNANO – Sono stati disposti gli arresti domiciliari per Antonio Raiola, 33enne nato a Mugnano, arrestato due giorni fa a San Felice a Cancello. L’uomo, assistito dagli avvocati Matteo Casertano ed Antonio Cavallo, è stato trovato in possesso di 1105 grammi di cocaina all’interno della sua Fiat Idea, parcheggiata in via Napoli, nel comune in provincia di Caserta. Il pacco era nascosto in un vano sotto il sedile, lato passeggero. Inizialmente, l’uomo era stato arrestato dai carabinieri ed associato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere (Ce). Successivamente il giudice, dopo l’udienza di convalida, ne ha disposto gli arresti domiciliari a Castel Volturno, dove risiede.

LE CIRCOSTANZE DELL’ARRESTO:

La prima perquisizione veicolare e personale aveva esito negativo, ma il comportamento nervoso del prevenuto – il quale passeggiava nervosamente e insisteva professando la sua innocenza – induceva i militari a porre in essere una perquisizione veicolare più accurata, recandosi presso una vicina officina meccanica; qui, gli Agenti di PG riuscivano a smontare pannelli e parti dell’abitacolo e, sotto il sedile anteriore lato passeggero, notavano la presenza di un pannello di metallo ricoperto di moquette nera, lievemente sopraelevato rispetto al resto della carrozzeria ed assicurato alla stessa mediante viti. Il pannello era stato realizzato finemente, tanto da sembrare ad uno sguardo disattento un normale componente della vettura; la parziale difformità con il resto dell’abitacolo induceva ad approfondire la perquisizione, svitare il pannello, togliendolo dalla sua posizione, notando che era stato posto a copertura di un vano “artigianalmente” realizzato. Si accertava così la presenza di un incavo nella carrozzeria ove veniva custodito un panetto, avente dimensioni di cm 22x13x4, contenente all’interno sostanza stupefacente poi accertata essere del tipo “cocaina”, del peso complessivo di 1.105 grammi.

Si accertava inoltre che una delle quattro viti che assicuravano il pannello alla carrozzeria dell’autovettura era svitata e custodita nel borsello portato dal Raiola.

All’odierna udienza di convalida dell’arresto, il prevenuto ha ammesso I’addebito, rappresentando di essersi prestato al trasporto di quanto rinvenuto per il corrispettivo di euro 300,00, versando in un momento di difficoltà economica, nonostante la percezione di reddito di cittadinanza. Ha affermato di essere stato avvicinato daalcuni soggetti in Castel Voltumo e di aver accettato la loro proposta; l’autovettura era stata fornita da loro ed all’interno era già stato occultato lo stupefacente, che pertanto lui non aveva mai visto; secondo gli accordi, avrebbe dovuto lasciare l’autovettura nel luogo in cui era stato controllato dai Carabinieri e lo stupefacente sarebbe stato poi recuperato da altri soggetti a lui ignoti; a suo dire, quella rinvenuta all’interno del proprio borsello non era una vite, trattandosi di un chiavino che sarebbe servito ad aprire il vano e che avrebbe dovuto lasciare all’interno dell’autovettura proprio a tal fine.