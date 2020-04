Sospetto caso di Covid-19 fugge dall’ospedale: ricercato dalle forze dell’ordine

By Alessandra Chianese

TORRE ANNUNZIATA – Un uomo di 53 anni ha fatto perdere le proprie tracce, scappando dall’ospedale di Castellammare di Stabia. Si tratta di Carmine Cirillo, di Torre Annunziata, già noto alle forze dell’Ordine come “terremoto”. Attualmente risulta ricercato: era un sospetto caso Coronavirus, presentando sintomi riconducibili al Covid-19.

Il 53enne, ufficialmente disoccupato, è stato sanzionato già 3 volte per la sua attività di parcheggiatore abusivo. Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza sono in azione per ritrovarlo.

