Sta male e chiede aiuto in farmacia: trasportato in ospedale e sottoposto a tampone

PARETE – Ha un malore salvato dai medici della farmacia. I fatti risalgono a questa mattina alla farmacia Grassia di Parete, quando un cittadino straniero è entrato nella farmacia chiedendo aiuto poiché non si sentiva bene. I farmacisti sono subito intervenuti misurandogli la sudorazione, che è risultata a posto, ma presentava febbre , quindi è stata chiamata l’ambulanza del 118.

Gli operatori hanno provveduto a trasferire il paziente presso l’ospedale Moscati di Aversa. Dai sintomi non sembra si trattasse di coronavirus, ma sarà comunque sottoposto a tampone per via dello stato febbrile riscontrato. La farmacia ha momentaneamente chiuso l’attività per consentire la sanificazione come previsto dal protocollo, e aprirà nel primo pomeriggio.

