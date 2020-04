Stop da coronavirus, anche lago Patria torna limpido. Le immagini di oggi

GIUGLIANO – Le acque del lago Patria sono salite agli onori della cronaca più volte per la loro pessima qualità. Denunce di schiuma dalla provenienza ignota, di scarichi sospetti e di odori nauseabondi si sono moltiplicate negli anni. Oggi, invece, appaiono limpide come non mai. I video postati in rete lo testimoniano chiaramente, lo stop forzato alle attività produttive causa epidemia di coronavirus covid-19 ha fatto bene al lago a forma di cuore.

Abbiamo messo a confronto le immagini registrate stamattina dall’utente Facebook Luca Visconti con altre, ben più preoccupanti, postate rispettivamente nel novembre e nel maggio scorso. Una differenza enorme, che lascia ben più di un sospetto: se l’acqua alla foce è così limpida, cosa viene sversato abitualmente nel lago Patria? E, soprattutto, dai chi?