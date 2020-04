MESSICO – Stuprata e picchiata nella sua cameretta: Ana uccisa a 13 anni.

Il tragico episodio ha avuto luogo a Sonora, in Messico. Ana Paola, una giovane 13enne, è stata uccisa in casa sua dopo essere stata violentata.

La violenza è avvenuta il 2 aprile, ma solo adesso è stata resa nota. Stando a quanto diffuso dalla Procura di Sonora, la 13enne era in casa da sola poiché la madre era uscita a fare la spesa. La donna si era recata al supermercato senza la figlia, secondo le norme governative anticoronavirus.

Gli stupratori si sarebbero introdotti nell’abitazione della giovane vittima, situato nel quartiere Real Arco. Una volta dentro casa, hanno preso con forza la 13enne e l’hanno bloccata sul letto. A questo punto, gli aggressori l’hanno violenta e successivamente picchiata. La violenza delle percosse è stata tale da causare il decesso della giovane. Solo l’autopsia confermerà, però, l’esatta causa della morte. Quando la madre è tornata a casa ha trovato il corpo della figlia senza vita sul letto.

Ana Paola sognava di diventare una ballerina, hanno fatto sapere i familiari, ora sotto shock. La tragica notizia ha scioccato profondamente il Messico e non solo. Infatti, tantissimi messaggi sui social per chiedere giustizia per Ana. Una vera e propria campagna è partita sui social. Diventato virale, di fatti l’hashtag #JusticiaParaAnaPaola.

Purtroppo il femminicidio di Ana Paola è uno di una lunga serie di omicidi ai danni di donne che si stanno verificando in questa situazione di restrizioni. Proprio per tale motivo la Commissione nazionale per i diritti umani ha lanciato un allarme per cercare di arginare il problema delle violenze domestiche.

