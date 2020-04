Tablet a casa degli studenti bisognosi grazie al centro operativo di Protezione Civile “Falchi del Sud”

NAPOLI – Una squadra del Centro Operativo di Protezione Civile “Falchi del Sud” ha effettuato un’operazione a supporto dell’Istituto Professionale per i Servizi Enogastronomici e l’Ospitalità Alberghiera “Gioacchino Rossini” di Napoli.

Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Giuliana D’Avino, ha infatti richiesto l’aiuto dell’associazione di volontariato per consegnare quaranta tablet a studenti sprovvisti di attrezzature informatiche che ne hanno fatto richiesta perché in condizioni di bisogno. La presa in consegna dei tablet è avvenuta in tarda mattinata, presso la sede dell’Istituto, a via Terracina, e durante la giornata verranno distribuiti presso le abitazioni degli studenti.

Questa attività, fondamentale per il prosieguo del percorso formativo degli studenti in questi mesi di chiusura delle scuole a causa dell’emergenza derivante dalla diffusione del coronavirus, è stata già effettuata nel mese scorso per il Liceo Statale “Leon Battista Alberti”, con la consegna di due computer portatili.

Il Centro Operativo di Protezione Civile “Falchi del Sud”, è un’associazione di volontariato con sede al Vomero, attiva dal 1996 sul territorio cittadino e nazionale, prendendo parte attiva alle maggiori emergenze nazionali degli ultimi anni, come i terremoti dell’Umbria, del Molise, de L’Aquila e di Ischia.

I soci, tutti volontari, durante questa emergenza sono stati impegnati in varie attività, come ad esempio l’informazione al pubblico circa le misure di isolamento domiciliare, effettuata con la diffusione di un messaggio registrato tramite un altoparlante montato su un automezzo; come supporto al Comune di Napoli presso il Centro Operativo Comunale per la gestione delle attività d’emergenza; presso la Mostra d’Oltremare, dove vengono stoccati i generi alimentari destinati ai più bisognosi, provvedendo, poi, alla loro consegna presso il domicilio dei destinatari.