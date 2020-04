Tentano furto di bancomat, poi scappano e lasciano auto rubata sui binari

CASTELFIORENTINO (FIRENZE) – Tre treni sono stati cancellati e altri convogli hanno accusato ritardi questa mattina sulla linea ferroviaria Empoli-Siena a causa di un’auto rimasta abbandonata sui binari a un attraversamento nei pressi della stazione di Granaiolo, vicino a Castelfiorentino (Firenze). Nel veicolo, urtato questa mattina da un regionale in transito, non c’erano persone e non si segnalano casi di feriti. Trenitalia ha attivato un servizio di autobus sostitutivi lungo la tratta al fine di ridurre i disagi. La linea, fanno sapere dall’assessorato ai Trasporti della Regione Toscana, resterà interrotta fino a mezzogiorno per permettere gli accertamenti delle forze dell’ordine per cui, per tutta la mattinata, saranno attivi bus sostitutivi soprattutto per permettere al personale residente in Valdelsa di poter raggiungere l’ospedale fiorentino di Careggi.

L’auto abbandonata era stata utilizzata per la fuga di malviventi dopo il tentato furto di un bancomat a Empoli (Firenze). Il caso è seguito dalla polizia. Secondo quanto appreso, poco dopo l’1 della notte scorsa due ladri hanno usato un carro attrezzi rubato a Montelupo per sradicare lo sportello automatico. All’arrivo della polizia i due hanno raggiunto un terzo complice, a bordo di un’auto rubata, e sono fuggiti insieme. C’è stato un inseguimento di cinque chilometri fin quando, a causa di un incidente in aperta campagna, i tre sono fuggiti a piedi. A quel punto hanno rubato un altro veicolo, un fuoristrada, con il quale si sono diretti verso la Val d’Elsa e sono saliti sui binari, percorrendo un tratto lungo la strada ferrata.

Secondo i primi accertamenti, i malviventi avrebbero abbandonato il veicolo perché senza benzina, andando a rubare un’ulteriore auto in una vicina officina meccanica, con cui sono fuggiti. Lo scontro tra il veicolo fermo e il treno è avvenuto intorno alle 4.30. La polizia ha recuperato il carro attrezzi, il bancomat e gli altri due veicoli incidentati: sono in corso accertamenti per capire dove siano fuggiti i tre malviventi.

