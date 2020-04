Tragedia a Frattaminore: donna ritrovata morta in casa

FRATTAMINORE – Tragedia in casa questa mattina a Frattaminore dove una donna è stata ritrovata morta nella propria abitazione in via Sacco e Vanzetti. A fare la drammatica scoperta, i Vigili del Fuoco allertati da alcuni familiari che non avevano notizie della parente da circa due giorni.

Dopo essere riusciti ad entrare in casa, secondo quanto riporta NanoTv, i soccorritori hanno rinvenuto il cadavere della donna. In via Sacco e Vanzetti è giunto anche il personale della Scientifica per ricostruire la dinamica dell’accaduto e capire cosa ha portato al decesso della donna.

FOTO DI REPERTORIO

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui