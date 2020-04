Tragedia a Tricase, bimbo di 8 mesi azzannato alla testa dal suo cane: è morto

TRICASE – Un bambino di 8 mesi è morto dopo essere stato azzannato alla testa dal cane dei suoi genitori. È successo sabato sera a Tricase, in provincia di Lecce, in una casa alla periferia del paese.

L’aggressione in giardino all’ora di cena

Secondo le prime ricostruzioni, il bambino verso l’ora di cena era in giardino con la madre e la nonna quando l’animale l’avrebbe morso. Si tratterebbe, secondo quanto si è appreso, di un cane corso. Non è servita a nulla la corsa in ospedale, dove il piccolo sarebbe arrivato già senza vita. Nel giardino sono stati eseguiti i rilievi dei carabinieri, per cercare di chiarire la dinamica.

L’animale è stato posto sotto la sorveglianza del servizio veterinario della Asl di Maglie.