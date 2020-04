Tragedia in centro: Attilio muore improvvisamente a 33 anni

SAN FELICE A CANCELLO (CE) – Tragedia nella tarda mattinata di oggi nel casertano. Un ragazzo di 33 anni, Attilio Martinisi, è stato trovato morto dai familiari nel suo letto, a casa sua, in via Roma, a San Felice a Cancello. L’allarme è stato lanciato per prima dalla madre, che ha poi chiamato i soccorsi. Giunta sul posto, l’ambulanza non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sono anche arrivati i carabinieri, mentre si sta attendendo la decisione del giudice in merito ad eventuali esami sulla salma. Il giovane era molto conosciuto in città ed aveva una grande passione: la musica. Lascia la madre e la sorella, Maria Rosaria.

