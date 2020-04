SALERNO – Tragedia in Campania. Un ragazzo di 13 anni è morto ieri sera a Salerno, dopo essere precipitato dall’ alto di un palazzo. Il ragazzino è caduto dal settimo piano di un edificio in via Madonna del Monte, ed è morto sul colpo. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei medici del 118. Gli agenti della Questura di Salerno indagano per ricostruire la dinamica dell’ accaduto.

