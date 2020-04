By redazione

Il ragazzo era in sella al suo scooter Honda 300

Tragedia in strada, giovane si schianta contro palo: Giovanni muore a 23 anni

FORLI’ – Tragedia sull’asfalto a Forlì dove in seguito ad un incidente stradale, è deceduto un giovane di 23 anni, Giovanni Iacuzzo di Pontecagnano, in provincia di Salerno. Il ragazzo si era trasferito da alcuni mesi al nord per motivi di lavoro.

Iacuzzo, secondo quanto riportano testate locali, era in sella al suo scooter, Honda 300, e mentre percorreva viale Salinatore si è schiantato su un plao dell’illuminazione ed è finito violentemente sull’asfalto. Il giovane è stato subito soccorso e trasportato in ospedale in gravissime condizioni dove poi è deceduto.

