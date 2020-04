By Ciro De Liddo

Non sono ancora chiari i motivi che hanno spinto il ragazzo a commettere il gesto estremo. Indagini in corso

NAPOLETANO – Tragedia nel napoletano, 20enne si butta dal balcone: morto suicida nel giorno del suo compleanno.

La tragedia ha avuto luogo a Pollena Trocchia, nel Napoletano. Nella giornata di ieri un giovane del posto si è suicidato lanciandosi dal balcone della propria abitazione.

L’episodio drammatico si è consumato nel tardo pomeriggio di ieri, giornata in cui il ragazzo ha compiuto i 20 anni. Non ancora chiari i motivi che hanno spinto il giovane ha commettere il gesto estremo.

Nessuno dei familiari è riuscito ad impedire che il giovane si lanciasse dal balcone. Immediato l’arrivo dei soccorsi che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 20enne.

Sul posto anche i carabinieri e gli uomini della Polizia che hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. La salma del 20enne è stata affidata al medico legale e alle autorità giudiziarie per le indagini in corso. Si attendono eventuali aggiornamenti.

Non appena la notizia si è diffusa, tantissimi sono stati i messaggi di cordoglio alla famiglia. Molti i messaggi degli amici che ricordano un giovane solare e gentile con tutti.

