Tragedia nel napoletano, Anna muore a 25 anni: lascia marito e 2 bimbi piccoli

SOMMA VESUVIANA – Tragedia nella notte del 24 aprile nel comune di Somma Cesuviana dove una giovane madre di 25 anni è deceduta in seguito ad un’emorragia celebrale. La donna era ricoverata all’ospedale del Mare dove era stata trasportata in seguito ad un improvviso malore. Trasportata d’urgenza al nosocomio partenopeo di Napoli Est, è stata subito ricoverata su disposizione del personale medico. E’ morta dopo aver lottato per alcuni giorni tra la vita e la morte. Il suo cuore ha smesso di battere nella giornata di ieri.

La giovane lascia il marito e due bimbi piccoli. I familiari hanno subito deciso per la donazione degli organi che salveranno altre vite.

Sono centinaia i messaggi sui social in cui si vede Anna con i suoi piccoli mentre fa le cose da giovane mamma. «Un gesto nobile compiuto da chi ha vissuto una tragedia, ha dato nuove speranze a tante famiglie», ha commentato Ciro Verdoliva, manager dell’Asl Napoli 1 dopo la notizia dell’espianto multiorgano.

Dedicata a te…. Cara Anna, ti ho visto nascere, ho sentito le tue prime grida di bimba, I tuoi primi passi, il tuo asilo, la tua prima comunione e man mano ti ho visto crescere e diventare una donna, poi vi siete trasferiti e poi ti sei sposata e divenuta madre di due bellissimi bambini, non avrei mai, assolutamente neppure pensato saperti… Volata, così presto in cielo. Ti ho sempre ammirata per la tua tenacia e capacità. Ti guardavo con tenerezza, così giovane, nella veste di madre dolcissima e alla notizia del tuo male, avrei scommesso per tutto l’oro del mondo, che ritornavi più bella e più forte e sana di prima. Per questo confortavo tua madre dicendole che c’era bisogno di un po’ di pazienza e che tutto si sarebbe risolto in bene. Proprio ieri ho pregato il Signore per te, per la tua guarigione, poi sul tardi l’inaspettata brutta notizia.

Non ce l’hai fatta. Sei volata via. Mi hai lasciato un pesante velo di tristezza sul cuore e hai lasciato nel desiderio di te e di sentirsi stringere in un forte e interminabile abbraccio i tuoi bambini e tuo marito. Anna ti ho voluto bene, anche da lontano, ma sapevo di te attraverso tua madre, mia amica e sorella di cuore. Ora sicuramente il Signore ti avrà presa fra i suoi angeli migliori, per la tua bellezza, per la tua dolcezza e per il tuo buon cuore a vegliare sulla tua famiglia. Non ti dimenticheremo facilmente. Sei e sarai un esempio di donna e di madre per i tuoi coetanei e per quelli che verranno, basta leggere quello che annotavi sulla tua pagina facebook, dalle fotografie dai tuoi sorrisi aperti e sinceri e dai tuoi occhi che parlavano riflettendo tutto l’amore del tuo cuore. Hai segnato un tempo nel mio cuore incancellabile. Ora sei dall’altra parte, ma sei qui, solo che noi non ti vediamo, sei più viva di prima con il tuo spirito.