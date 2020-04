Tragedia nel napoletano: donna incinta precipita dal balcone e perde il bambino

ISCHIA – Tragedia ad Ischia dove una donna di 37 anni, incinta di 7 settimane, è caduta dal balcone della sua abitazione. L’episodio è avvenuto in località Campagnano nel comune di Ischia. La donna, che purtroppo ha perso l’embrione che portava in grembo, è stata soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno prima di essere trasferita nel pomeriggio di ieri in elicottero al Cardarelli di Napoli.

Nelle ore successive – come riporta anteprima24.it, la 37enne è stata sottoposta a un intervento chirurgico per le fratture riportate agli arti inferiori, all’anca e alle vertebre. Non sarebbe in pericolo di vita ma le sue condizioni sono costantemente monitorate dai medici. Attualmente si trova ricoverata in Rianimazione in prognosi riservata.

Niente da fare, invece, invece per la gravidanza della giovane, con i ginecologi del Cardarelli, guidati dal facente funzioni Claudio Santangelo che, dopo una serie di esami, hanno appurato l’interruzione della gravidanza dovuta molto probabilmente ai traumi riportati in seguito alla caduta. Sull’incidente sono in corso le verifiche dei carabinieri di Ischia.