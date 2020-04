Tragedia nella notte a Villaricca: 19enne di Giugliano investito ed ucciso in bici da un poliziotto

VILLARICCA – Erano circa le 23 di ieri sera quando nei pressi della rotonda del bar Elitè, sulla circumvallazione esterna, un ragazzo di 19 anni A.V. di Giugliano è stato investito sulla sua bicicletta da un poliziotto fuori servizio.

L’agente di polizia ha subito allertato i soccorsi che sono giunti sul posto ed hanno traportato il giovane al San Giuliano di Giugliano, dove però, a causa delle gravi ferite riportate è morto circa un’ora dopo.

Il 19enne era uscito in bicicletta dalla sua abitazione di via Tolomeo, presumibilmente per andare a comprare le sigarette, il poliziotto, invece, ha dimostrato di avere comprovate esigenze per stare in strada nonostante non fosse in servizio.

Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Villaricca che hanno effettuato tutti i rilievi ed avviato le indagini per risalire alla giusta dinamica dell’incidente mortale.