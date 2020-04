By Giovanna Iazzetta

Tragico incidente nell’area nord: 38enne in prognosi riservata

NAPOLI – In prognosi riservata 38enne di Casavatore dopo un tragico incidente. L’impatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, alle 18.30 su via Attilio Micheluzzi a Scampia. L’uomo, come riportato da Il Mattino, è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo della Fiat Panda che stava guidando.

Il 38enne è stato estratto dall’equipe dell’ambulanza ‘San Gennaro’, le operazioni di soccorso sono state particolarmente complicate perché quasi tutto il corpo dell’uomo era rimasto incastrato al di sotto del cruscotto. E’ stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli dove è ricoverato in prognosi riservata. Sul posto gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale di Napoli. Sulla carreggiata non c’era alcuna traccia di frenata e, secondo una prima ricostruzione, l’autista stava procedendo a una velocità elevata. Un altro elemento al vaglio dei poliziotti municipali è la possibilità che la perdita di controllo dell’auto possa essere stata causata da uno stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti. Quest’ultima ipotesi sarà confermata o meno dagli esami tossicologici a cui verrà sottoposto il 38enne, come disposto dagli agenti municipali che hanno accertato l’assenza di assicurazione del mezzo e il mancato conseguimento della patente. L’ uomo ora è ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva del presidio collinare.

