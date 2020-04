Tragico incidente sul lavoro: Franco muore dopo 3 mesi di coma

NAPOLI – E’purtroppo deceduto Francesco Castiglia, l’operai di 35 anni che nel mese di gennaio scorso è stato coinvolto in un brutto incidente sul lavoro. L’uomo, che cadde mentre effettuava alcuni lavori insieme ad un suo collega e rimase incastrato nella cabina del mezzo. Dopo 3 mesi di coma farmacologico, oggi purtroppo la triste notizia.

Ad annunciarlo, la pagina Facebook Secondillyanum.

Non ce l’ha fatta Franco Castiglia, 35 anni, l’operaio coinvolto in un incidente sul lavoro, a inizio anno, a Secondigliano. La nostra più sentita vicinanza alla famiglia.

Questa la dedica della cugina: “Questa vita beffarda, si è presa gioco di te fino al tuo ultimo respiro.

Avevi ancora tanto da dare a tua moglie e ai tuoi figli.

Il nostro gigante buono è volato via da questa terra… Vivrai nei ricordi e nei nostri cuori.

In sogno mi hai detto semplicemente stagli vicino. Ed io ti dico semplicemente dagli la forza di sopravvivere questa vita crudele lontano da te che eri il loro tutto!

Si è spento il sole…

Hai lottato fino a non avere più forze, per 3 lunghi mesi ti sei aggrappato a questa vita, che per l’ ennesima volta sì è rivelata beffarda. Non puoi avere nemmeno un saluto dignitoso per colpa di quello che sta accadendo in sto mondo assurdo”.

