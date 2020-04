Tragico schianto a Bacoli moto-furgone, la vittima abitava a Giugliano

BACOLI – Tragico schianto a Bacoli, dove in serata una donna di nazionalità polacca residente a Giugliano ha perso la vita. La donna viaggiava su una moto guidata da un uomo che è stata travolta da un furgone. Per la vittima non c’è stato nulla da fare, è deceduta sul colpo dopo essere stata sbalzata lontano dal mezzo per diversi metri.

Ancora incerta la dinamica dei fatti sui quali stanno indagando i carabinieri del nucleo radiomobile di Pozzuoli. Pare che la moto si sia immessa su via Scalandrone da una traversa proprio mentre stava per transitare il veicolo pesante, il cui conducente non è riuscito ad evitare l’impatto.

La donna indossava il casco, ma l’impatto con l’asfalto le è comunque stato fatale. La sua salma, così come i mezzi coinvolti nell’incidente, è stata posta sotto sequestro. Il suo compagno di viaggio è stato trasportato all’ospedale di Pozzuoli ma il suo stato di salute non desta particolari preoccupazioni.

FOTO DI REPERTORIO