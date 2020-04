By Antonio Galluccio

Tutti a casa in quarantena, Casper sarà in diretta tutti i giorni coi personaggi preferiti dai bambini

L’associazione Casper, da sempre vicina ai bambini in ospedale e leader nell’organizzazione di feste di compleanno, da lunedì 20 Aprile – tutti i giorni alle 18.00, sulla propria pagina Facebook: “La tua festa con Casper” – darà vita ad una diretta con i personaggi (mascotte) preferite dai cartoni.

Si comincia, quindi, domani con i Super Pigiamini PJ Masks. I bambini, coi loro genitori, potranno intervenire in diretta facendo domande alle mascotte e interagendo con loro.

“E’ il nostro modo per stare vicino ai bimbi che sono a casa ed a quelli che sono, invece, in ospedale dove non andiamo dal 10 Febbraio causa Covid-19” dichiara il Presidente Casper Daniele Maffettone.

Info sulla pagina Facebook o al 3932431597.