Uccide con una spranga la figlia di 4 anni poi si getta in un pozzo

AREZZO – Tragedia a Levane, frazione del comune di Bucine (Arezzo), dove un uomo di 39 anni ha ucciso la figlia 4 anni, forse a colpi di spranga, e poi ha tentato il suicidio gettandosi in un pozzo. A colpire con inaudita violenza la bambina è stato il padre, 39 anni, operaio originario del Bangladesh. La tragedia si è consumata questa mattina in un’abitazione in via Togliatti. L’uomo sarebbe stato soccorso, estratto dal pozzo e sarebbe ancora vivo. Al momento non sono note le condizioni dell’uomo, medicato al pronto soccorso del presidio di Santa Maria della Gruccia di Montevarchi (Ar). In ospedale è stato trasportato anche il fratellino della bimba, ricoverato in codice giallo.

