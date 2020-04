Un altro medico muore per coronavirus: Marino non ce l’ha fatta

BERGAMO – Morto un’altro medico per il coronaviurs. All’ospedale di Lecco è morto il dottor Marino Signori, 62 anni, responsabile del servizio di medicina del lavoro di tutta la Asst Bergamo Est, era conosciuto sia per la dedizione al lavoro, ma soprattutto per la disponibilità e la personalità mostrata in un’azienda che ora è provata da questa perdita, in un momento già difficile per questa situazione d’emergenza.

Sembrava che lentamente stesse migliorando, invece Marino Signori non ce l’ha fatta. Colpito fin dai primi giorni dal virus, dopo essere passato dal Bolognini a Lecco, è la prima vittima tra i medici in attività dell’ospedale seriatese.

