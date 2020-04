Coronavirus, Union Security lancia il suo messaggio di speranza: online il video dell’azienda leader nel settore sicurezza

NAPOLI – Un video che sta facendo il giro dei social quello pubblicato poche ore fa dalla Union Security, azienda leader nel settore sicurezza, impegnata in prima linea nell’emergenza Coronavirus in luoghi simbolo della pandemia come l’Ospedale Cotugno di Napoli e non solo.

Il video, vuole essere un messaggio di speranza per il futuro ma allo stesso tempo un ringraziamento per tutti coloro che nel tempo si sono affidati ai servizi di Union Security.

Nelle immagini si vedono gli stessi uomini e le stesse donne che quotidianamente sono a lavoro in veri e propri luoghi di trincea e che, in questo modo, veicolano un messaggio di speranza ideato dai vertici dell’azienda.

ECCO IL VIDEO realizzato da Carlo Capodanno