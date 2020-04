Si tratta del primo caso al mondo in cui tale procedura sia stata eseguita in paziente Covid 19 positivo

Va in ospedale per il coronavirus e gli scoprono un tumore: salvato con un intervento

TORINO – Va in ospedale per il coronavirus e gli trovano un tumore che ostruiva quasi del tutto la trachea e i bronchi. Un giovane paziente è stato salvato da un intervento non invasivo in broncoscopia rigida e supporto Ecmo, grazie alle équipes di Pneumologia e di Rianimazione dell’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino.

Si tratta del primo caso al mondo in cui tale procedura sia stata eseguita in paziente Covid 19 positivo con tutte le difficoltà correlate alla necessità di ridurre la diffusione nell’ambiente e tra gli operatori.

