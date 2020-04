Vandalismo nell’area nord: apparecchiatura per il pagamento automatico sradicata da un distributore

CASANDRINO/VOLLA – L’emergenza Coronavirus non ferma gli episodi di vandalismo nell’area nord di Napoli. Anzi, le strade semideserte rappresentano, probabilmente, un terreno ancora più fertile per episodi simili. Ignoti, nella notte, hanno fatto irruzione presso un distributore di benzina ed hanno sradicato una delle apparecchiature per il pagamento automatico. L’episodio è descritto dettagliatamente dalla pagina Facebook “Casandrino online”. Questo il testo completo del post, che descrive un altro episodio accaduto invece a Volla:

“A Casandrino, i soliti ignoti hanno sradicato l’apparecchiatura per il pagamento automatico presso uno dei distributori di benzina posto in via Borsellino. Contemporaneamente a Volla un bar veniva saccheggiato (alle ore 21.00!!!) di tutto quello che era possibile prelevare. Quindi lo Stato IMPONE di circolare solo per necessità, obbligando i cittadini a certificazioni per ogni singolo spostamento, ma lo stesso Stato è del tutto ASSENTE dopo le ore 20.00 e bande organizzate possono LIBERAMENTE depredare quel poco che è rimasto in piedi dell’economia locale”.