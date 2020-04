Villaricca, altri tre nuovi casi di Coronavirus: l’annuncio del Sindaco Punzo

“Restate a casa e non uscite se non strettamente necessario e per le sole esigenze previste dalla normativa”, ha detto il primo cittadino

VILLARICCA – Il Sindaco di Villaricca, Rosaria Punzo, ha aggiornato, sul proprio profilo Facebook, la situazione relativa ai contagi nel comune a nord di Napoli. Questo è quanto reso noto:

“Sono tre i nuovi contagi di cittadini villaricchesi appena comunicati dall’ASL; trattasi sempre di contagi di tipo familiare che, purtroppo, allo stato, sembrano i più frequenti. I soggetti stanno tutti a casa e sottoposti alle procedure dell’ASL.



Il Comune sta prestando alle famiglie assistenza per ogni tipo di necessità. Restate a casa e non uscite se non strettamente necessario e per le sole esigenze previste dalla normativa. Per qualunque necessità, saremo noi a venire da voi.



Vi ricordo i numeri che l’amministrazione comunale ha attivato: Vigili Urbani 0818191402 e Protezione Civile: 0818191238, nonché quello del Servizio di Continuità Assistenziale ASL NA2 Nord 0818193461″.



Tutte le info relative alle misure di assistenza e solidarietà le trovate sul sito istituzionale www.comune.villaricca.na.it