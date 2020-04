Villaricca, Armando morto investito in bici da un poliziotto: la verità nelle telecamere dell’Elite

VILLARICCA – I carabinieri della stazione di Villaricca hanno acquisito le immagini del bar Elite per risalire alla dinamica dell’incidente che, ieri alle 23 circa, ha portato alla morte di Armando Vitanza, 19enne di Giugliano.

Secondo fonti investigative, l’agente di Polizia che ha investito il ragazzo era fuori servizio ma aveva comprovate esigenze per essere in strada nonostante le restrizioni dovute al Coronavirus. Il giovane, invece, era a bordo di una bici e si era allontanato dalla sua abitazione in via Tolomeo – a confine tra Giugliano e Villaricca – per andare a comprare le sigarette.

La verità su quanto successo è nelle immagini della vicina caffetteria. Le telecamere di videosorveglianza pare abbiano ripreso il momento dell’impatto, o i momenti immediatamente prima, avvenuto all’incrocio della rotonda sulla circumvallazione esterna.

Subito dopo lo schianto, l’agente ha allertato i soccorsi che sono giunti sul posto trasportando all’ospedale San Giuliano il 19enne, dove è morto un’ora dopo per le conseguenze delle ferite riportate.

Complici le restrizioni per il Covid-19, per l’incidente al momento, non risultano testimoni. Il bar – come regolato dal DPCM – era chiuso ed in quei momenti la strada era completamente deserta.

Armando lascia i genitori ed un fratellino piccolo. Per lui i funerali si terranno in forma strettamente privata e i tanti amici sconvolti per la notizia, saranno impossibilitati anche a salutarlo per l’ultima volta.