Villaricca, colpo al Ginger Cafè Di Vivo: ladro bloccato con 400€ di liquori

By Antonio Galluccio

VILLARICCA – Hanno approfittato della poca gente in strada e sono entrati in azione. In due alle 23 circa hanno assaltato il Ginger Cafè Di Vivo sulla circumvallazione esterna. I balordi sono entrati dalla veranda esterna e poi hanno avuto accesso al Bar trafugando circa 400€ di liquori.

Sono stati però bloccati dall’intervento della Union Security. Gli agenti di sicurezza sono giunti sul posto in pochissimo tempo, dopo il segnale di allarme pervenuto alla centrale. Entrambi hanno tentato la fuga, solo uno però è riuscito a scappare. L’altro ladro è stato fermato con la refurtiva.

Sul posto, allertati dagli uomini della Union Security sono giunti i carabinieri della stazione di Villaricca che hanno prelevato il malvivente ed ora visioneranno le immagini di video sorveglianza di cui è dotata la struttura per cercare di risalire all’identità del complice.