Villaricca, da oggi via ai buoni spesa: consegna dalle ore 11:30

VILLARICCA – Oggi, a partire dalle ore 11:30, saranno consegnati i buoni spesa a tutti i cittadini di Villaricca utilmente collocati in graduatoria. Sono già in corso le convocazioni telefoniche dei beneficiari.

Uno sforzo titanico dell’Ufficio dei Servizi Sociali, terminato a notte inoltrata, che consentirà la consegna dei buoni alle famiglie prima di Pasqua. Per raggiungere questo obiettivo abbiamo lavorato sodo affinché potessimo dare un segnale di vicinanza concerto nonostante i tempi della burocrazia. Ci siamo riusciti e ne siamo felici.

Stiamo cercando di gestire questa emergenza senza lasciare nulla al caso. Sono orgogliosa, come primo cittadino, del grande spirito di comunità emerso soprattutto in questa fase delicata e difficile per tutti. Non molleremo e vinceremo grazie al grande cuore di Villaricca. Con dignità e tanto amore per la nostra terra.

COMUNICATO STAMPA

