In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro

SALERNITANO/CASERTANO – Violento incidente in autostrada: morto sul colpo Lorenzo, militare 33enne.

Il tragico incidente è avvenuto all’alba sull’autostrata A2 del Mediterraneo. La vittima è Lorenzo Tramontano, un 33enne di Maddaloni.

Il giovane che esercitava la professione di militare, stava viaggiando nelle zone di Eboli, con la sua auto Fiat 500. Stando alle prime ricostruzioni, per motivi ancora da chiarire, il 33enne avrebbe impattato prima contro un mezzo pesante e si sarebbe, in seguito, ribaltata su se stessa.

Sul posto sono giunti subiti i paramedici del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane militare. In corso le indagini per cercare di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro stradale. Appena la notizia sulla morte di Lorenzo si è diffusa in città, tantissimi sono stati i messaggi di cordoglio. Si attendono eventuali aggiornamenti.

