Acquista un caffè al bar e lo beve in strada: multa di 260 euro

Per gli agenti, non aveva rispettato le vigenti regole inerenti il Coronavirus

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Un caffè acquistato al bar e bevuto in strada viene a costare… 260 euro. E’ accaduto ieri mattina a Santa Maria Capua Vetere, nel casertano. Eppure non l’aveva consumato al bar, come da decreto ma si era appartato dall’altra parte della strada per concedersi quel piacere ancora negato al bancone.

L’episodio – come riporta edizionecaserta.it – è avvenuto in Corso Aldo Moro a Santa Maria Capua Vetere, in prossimità di Piazza San Pietro dove i vigili urbani sono entrati in azione per multare un residente che si era recato ad acquistare una caffè da asporto. L’avventore pagava il caffè che gli veniva servito all’interno di un contenitore in plastica e attraversava la strada. In quel momento estraeva il cappuccetto in plastica dal monouso e sorseggiava il caffè. Dopo pochi secondi al suo cospetto arrivavano i vigili urbani che lo fermavano e gli notificano una multa di 260 euro per non non aver rispettato le vigenti regole inerenti il Coronavirus.

I poliziotti erano appostati nel centro storico e lo hanno colto sul fatto: l’uomo peraltro era da solo. Amarezza per i commercianti che hanno notato la scena e che auspicano maggior tolleranza soprattutto in contesti dove non sussistono palesi violazioni.