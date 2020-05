Afroamericano ucciso da un poliziotto: seconda notte di proteste in USA

USA – Seconda notte di proteste negli Stati Uniti dopo la morte di George Floyd, l’uomo di colore soffocato mentre veniva bloccato a terra da un poliziotto. A Minneapolis, nella città in cui è morto lo stesso Floyd, un presunto saccheggiatore è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco davanti ad un banco dei pegni dal proprietario del negozio: sull’episodio sta indagando la polizia del Minnesota.

Sui social e sui media circolano immagini di diversi episodi di saccheggio e incendio di negozi e supermercati. In uno di questi si vede una donna anziana in sedia a rotelle che cerca di fermare i saccheggiatori e viene investita dal getto di un estintore. I manifestanti hanno dato alle fiamme alcuni palazzi: sui social sono diversi i video che mostrano gli incendi in varie parti della città, per una situazione che è sempre più al limite.

FONTE: LEGGO.IT