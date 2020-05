Agguato di camorra nel napoletano: ferito il genero del boss

L’uomo è stato trasportato immediatamente in ospedale dai familiari. C’è paura per una nuova possibile faida

TORRE ANNUNZIATA – Agguato di camorra poco fa nel napoletano. E’ accaduto a Torre Annunziata dove Giuseppe Carpentieri, genero del boss Valentino Gionta, a capo dell’omonimo clan, è stato colpito all’addome ed all’inguine. Tre colpi di pistola, di cui due andati a segno, sono stati esplosi sotto a casa di Carpentieri in corso Vittorio Emanuale.

Carpentieri, marito di Teresa Gionta, figlia di Valentino, in quel momento era intento a prendere il sole, quando è stato raggiunto dai colpi di pistola. I sicari sono riusciti a far perdere le loro tracce.

L’uomo è stato trasportato immediatamente in ospedale dai familiari – come riporta lo strillone.tv – In un primo momento sono andati al presidio di Boscotrecase, non sapendo che da almeno 2 mesi è stato convertito a Covid Hospital. Da lì l’immediato trasferimento d’urgenza al “Maresca” di Torre del Greco. Sul posto poi sono giunte le forze dell’Ordine, che hanno bloccato via Oplonti, strada adiacente al palazzo, transennato il portone e avviato i primi rilievi. Al momento sono state sequestrate le ciabatte indossate da Carpentieri e prelevate le tracce di sangue sul luogo dell’agguato. Accertamenti sono stati fatti anche nell’auto con cui Carpentieri è stato portato in ospedale: all’interno c’era un’asciugamano bianca intrisa di sangue.

Ancora tutta da chiarire la dinamica del’agguato. Secondo una prima ricostruzione i sicari sarebbero giunti sull’attico entrando dal portone principale. Dopo un periodo di relativo silenzio, la camorra torna a far paura. Giuseppe Carpentieri, figura di spicco del clan Gionta, ha scontato una condanna per omicidio, partecipando al delitto costato la vita ad Alfredo Nasti e Ciro Fraschetta, nel 1993, oltre a una condanna per associazione mafiosa legata all’inchiesta sul “Codice Gionta”, il sistema di messaggi cifrati dal carcere usato per impartire ordini agli affiliati.