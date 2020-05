Allarme bomba a Napoli: evacuato Centro per l’Impiego

NAPOLI – Allarme bomba poco fa a Napoli. La Polizia di Stato – come riporta fanpage.it – è intervenuta nel Centro per l’Impiego di via Diocleziano, tra i quartieri Bagnoli e Fuorigrotta, nella zona ovest di Napoli, in seguito a un allarme bomba. La segnalazione è arrivata al 113, con una telefonata anonima, che indicava che era stato piazzato dell’esplosivo all’interno dell’edificio che ospita anche gli uffici della Polizia Municipale.

L’edificio è stato evacuato, è in corso l’ispezione con l’ausilio delle Unità Cinofile della Polizia di Stato che stanno controllando i locali alla ricerca di pacchi sospetti. La zona è stata circoscritta in via precauzionale, al momento l’accesso è interdetto per motivi di sicurezza.

SEGUIRANNO EVENTUALI AGGIORNAMENTI