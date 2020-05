Alleanza di Secondigliano, arrestato di nuovo Patrizio Bosti

By redazione





NAPOLI – Su disposizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli si comunica che, oggi, la Squadra Mobile ha tratto in arresto Patrizio Bosti, riconosciuto capo dell’Alleanza di Secondigliano, in esecuzione di ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma per l’esecuzione della pena residua di 6 anni, 8 mesi e 7 giorni di reclusione.

Bosti, per gli inquirenti figura apicale del sodalizio che unisce i clan Mallardo, Licciardi e Contini, era stato scarcerato due giorni fa.