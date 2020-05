Allerta meteo in Campania: temporali e raffiche di vento

CAMPANIA – Avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi dalle ore 18:00 del 29 maggio fino alle ore 18:00 di sabato 30 maggio 2020, salvo ulteriori valutazioni.

Fenomeni rilevanti:

Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio e temporale. Possibili raffiche nei temporali.

Livello di ALLERTA (livello di criticità): GIALLA (ordinaria)

Tipologia di rischio: Idrogeologico per temporali

Principali scenari di evento ed effetti al suolo:

– Fenomeni temporaleschi caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, con danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento, fulminazioni, possibili grandinate e a caduta di rami o alberi.

– Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale;

– Possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno;

– Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse.

– Prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali per l’eventuale caduta di rami, alberi, pali, segnaletica o impalcature e, in ogni caso, segnalare l’eventuale stabilità precaria di tali elementi anche in situazioni ordinarie, dandone comunicazione ai numeri di emergenza 112, 113, 115;

– Assicurare stabilmente o rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, coperture, strutture provvisorie o qualsiasi oggetto che possa essere trasportato via dal vento;

– Osservare particolare prudenza negli spostamenti limitandoli a quanto strettamente necessario.

