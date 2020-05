Assalto alla Bnl di Aversa, è di Parete il poliziotto coinvolto: operato d’urgenza

By redazione

PARETE – E’ di Parete il poliziotto che è stato raggiunto dai proiettili esplosi questa mattina durante l’attacco alla Bnl Di Aversa. Ad annunciarlo il Sindaco di Parete Gino Pellegrino che ammette di aver sentito telefonicamente la moglie del militare il quale è in ospedale dove è stato sottoposta ad un intervento d’urgenza.

I FATTI

Questa mattina ha avuto luogo un assalto armato presso la filiale della BNL di viale Kennedy, ad Aversa. Un gruppo formato da almeno 3 malviventi è entrato in azione all’arrivo del furgone portavalori.

Gli assaltatori avrebbero minacciato la guardia giurata armati di kalashnikov. Il trambusto venutosi a creare fuori alla banca per la reazione del vigilantes alla rapina, ha spinto il poliziotto in borghese della Polfer, che era all’interno per delle operazioni personali, a intervenire.

A questo punto, i tre malviventi avrebbero aperto il fuoco ferendo i due agenti. La guardia giurata è stata colpita 3 volte ma fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazioni. Il poliziotto fuori servizio, invece, è stato ferito una volta nei pressi dell’arterie femorale, per tale motivo c’è più cautela circa il suo stato di salute.

Il gruppo criminale, invece, al termine dell’accaduto, si è dileguato ma non è ancora chiaro se sia scappati con il bottino. In corso le indagini per identificarli. Si attendono aggiornamenti.

