Assalto alla BNL di Aversa, il capo della Polizia: “valutiamo la promozione dell’agente ferito”

AVERSA – Dopo l’assalto al portavalori della Bnl di Aversa il capo della polizia Franco Gabrielli si è recato a far visita all’agente Nicola Grimaldi, ferito dai proiettili durante il blitz del commando armato e attualmente ricoverato all’ospedale di Aversa. Grimaldi era intervenuto a sostegno della guardia giurata in servizio alla banca durante l’aggressione da parte dei malviventi. Dopo l’iniziale paura il poliziotto ora sta bene e presto tornerà a casa.

«Il comportamento del collega è stato professionalmente ineccepibile, anche per aver scelto di non usare l’arma che aveva con sé. Avrà sicuramente un riconoscimento e sarà sottoposto a valutazione anche per una promozione per meriti straordinari. Il collega ha avuto un enorme sangue freddo; sapeva che usare l’arma in quel momento avrebbe provocato conseguenze peggiori anche per i clienti che erano in attesa. Il suo comportamento ineccepibile lo abbiamo potuto osservare direttamente dalle immagini, che spesso parlano più di mille parole», ha dichiarato Gabrielli dopo essersi recato in ospedale.

Anche il questore di Caserta Borrelli, che si era recato a fargli visita insieme al capo della Polizia, ha speso parole d’elogio nei confronti dell’agente, definendolo un vero e proprio eroe, aggiungendo inoltre che Aversa «è un territorio di confine tra Comuni ad alta densità criminale del Casertano e del Napoletano, ma l’attenzione dello Stato adesso è massima».

Nella delegazione in visita al Moscati di Aversa anche il Prefetto di Caserta e Gino Pellegrino, sindaco della città di Parete in cui Nicola Grimaldi è residente.