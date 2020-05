I due feriti si trovano all’ospedale Moscati, i medici stanno valutando le loro condizioni di salute ma non sarebbero in pericolo di vita

Assalto in banca ad Aversa, Tutela Forze Armate: “Così non si può più andare avanti”





AVERSA – Un poliziotto e una guardia giurata sono rimasti feriti stamattina durante una rapina in banca ad Aversa, in viale Kennedy. I rapinatori hanno aperto il fuoco nella Bnl, esplodendo almeno dieci colpi di pistola e kalashnikov. A restare feriti sono stati un poliziotto libero dal servizio, un sovrintendente capo in servizio alla Polfer di Napoli. E la guardia particolare giurata impiegata nella filiale. Entrambi hanno reagito alla rapina.

L’Associazione TUTELA DELLE FORZE ARMATE, con il vice presidente Valerio Iovinella già da mesi ha lanciato il grido d’allarme e ribadisce anche oggi la propria posizione. “In questo modo non si può più andare avanti: servono leggi a tutela degli agenti che ogni giorno in strada rischiano la vita. E’ indifferibile provvedere a qualificare le guardie giurate che al pari degli agenti di pubblica sicurezza sono schierati quotidianamente in strada ed esposti agli stessi rischi, come è avvenuto stamattina ad Aversa Con l’inizio della Fase 2, il maggior flusso di persone e la crisi economica post pandemia, i rischi aumentano ancora di più. Il Governo deve rendersene conto prima che sia troppo tardi. Nei prossimi giorni provvederò personalmente ad inviare una nota al Prefetto ed al Ministero degli Interni per sollecitare la questione

I due feriti si trovano all’ospedale Moscati di Aversa, i medici stanno valutando le loro condizioni di salute ma non sarebbero in pericolo di vita. A loro da parte della nostra associazione va l’augurio di una pronta guarigione.